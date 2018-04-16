بالأسماء.. الفائزون فى مسابقة "مينى تياترو 2018" بجامعة المنيا

16 أبريل 2018 - 06:33 م

أعلنت إدارة النشاط الثقافى والفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا، عن فوز كلية الفنون الجميلة بالمركز الأول في عرضها المسرحي الذي كان تحت عنوان (بشر على وما تفرج)، وجاءت كلية الآداب بالمركز الثانى بينما حصلت كلية التمريض على المركز الثالث.

وأقيم الحفل التكريمى للفائزين فى مسابقة "مينى تياترو 2018" على مستوى كليات الجامعة، وقدمت فيها الكليات 11 عرضاً مسرحياً تحت رعاية الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى عبد النبى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وصرح الدكتور مصطفي عبد النبي بأنه فاز بأفضل ثلاث مراكز فى التمثيل الطلاب ديفيد أشرف بكلية الآداب على المركز الأول، والطالب ديفيد سمير بكلية التربية النوعية بالمركز الثانى ، بينما حصل طاهر مصطفى بكلية الزراعة على المركز الثالث، وعلى مستوى الطالبات حصلت الطالبة رنا محمد بكلية الفنون الجميلة على المركز الأول، وفاطمة حامد بكلية التربية بالمركز الثانى، ومارتينا ممدوح بكلية السياحة على المركز الثالث، بينما فاز بأفضل ديكور الطالب إسحق صليب بكلية الطب البيطرى، وفاز عصام أسامة بكلية الزراعة بأفضل موسيقى كما فاز ماريو مشيل بكلية الفنون الجميلة بلقب أفضل مخرج.

أشرف على تنظيم المسابقة الدكتور هانى العربى، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وعماد زكى مدير عام رعاية الطلاب، وأميمة عباس مدير إدارة النشاط الثقافى والفنى، ومحمد مختار وفاطمة صالح مسئولي النشاط.