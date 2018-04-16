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«تليمة»:«البنا» اتجه لتمييز الحزبي عن الدعوي في نهاية حياته

الحياة السياسية

البنا وتليمة
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قال القيادى الإخوانى عصام تليمة، إن المرشد الأول لجماعة الإخوان المسلمين، "حسن البنا"، اتّجه فى أخريات حياته لتمييز الحزبى عن الدعوى.

وأضاف من خلال عدة مقالات نشرها على حسابه الشخصى على "فيس بوك"، أن هذه النظرة جاءت وفق رؤية شاملة منه فى إطار مراجعة عمل الجماعة بالعمل السياسى كذلك، وهو ما تثبته الوثائق وشهادات المحيطين به، أن انغماس الإخوان فى السياسة من دون إعداد، ولا تأهيل أمر يحتاج إلى مراجعة، وذلك بناءً على نقاشات مع أساتذة كبار له، ومع معاصرين فى الجماعة وخارجها من محبى الجماعة وأبنائها كذلك.

وأشار إلى أن معظمهم تواتر النقل عنهم على أنه كان يجرى مراجعات جادة وحقيقية حول عمل الإخوان السياسى، ومراجعة هذا العمل من حيث أهميته ودوره، وجدواه، والإعداد الحقيقى له، من دون الدخول فيه بلا إعداد جيد.

وأوضح أن "البنا" لم يرِد بهذه المراجعات، إلغاء العمل السياسى من الجماعة، أو مغادرته نهائيًا، بقدر ما تعنى أنه يريد مراجعة الأداء له، وأنه يحتاج إلى تخصص فئة من الجماعة فيه، ولا يدخله من باب العاطفة، كما فعل من قبل، وأن تتدرب كوادر الإخوان على العمل السياسى، وإدارة الدولة من داخل دولاب الدولة نفسه.

وحول العمل الحزبى قد كان يفضل أن ينضم كوادر الإخوان لحزب يثق فى أهدافه ومبادئه، أو أن تدخل الجماعة العمل الحزبى باحتراف، بحزب يعبر عن المبادئ العامة للإسلام وهى مبادئ الجماعة، وكل الجماعات الإسلامية، وذلك لأسباب مهمة، فأدوات ومنطلقات ووسائل وأهداف العمل الحزبى يختلف تمامًا عن العمل الدعوى.

وطالب "تليمة"، بفهم الواقع والمستقبل بدل المكابرة والاعتراف بهذه الأخطاء التى كلفت الجماعة والحركة الإسلامية، ضريبة كانت تكلفتها غير مسبوقة.


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