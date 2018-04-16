الإطاحة بوزير الشباب على أجندة «النواب»

16 أبريل 2018 - 07:30 م

وجه عدد من نواب البرلمان، طلبات إحاطة وبيانات عاجلة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهها إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما وصفوه بالوضع غير القانونى لوزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز بسبب ما زعموا أنه"تلاعب فى منصبه وممارسة مهام وزير الرياضة"، معللين بأن الوزارتين منفصلتين عن بعضهما والوزير الحالي جمع بينهما.



فى البداية، تقدم النائب بدوى النويشى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن الوضع غير القانونى لوزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز بعد تداول العديد من المستندات التى تؤكد أن هناك تلاعبًا فى منصب الوزير.



وأوضح النويشى، فى طلبه، أن ھناك عددًا من المستندات التى تثبت أن وزير الشباب والرياضة الحالى تقلد منصبه منذ 2015 بما يخالف لنصوص وضوابط 4 قرارات جمهورية سابقة وهى 425 و426 لسنة 2005 و179 و180 لسنة 2012، وهذا يعنى أن منصبه غير قانونى وجميع قراراته غير ملزمة.



وكشف عضو مجلس النواب، عن تولى الوزير الحالى حقيبتين وزاريتين معاً وهما "وزير الدولة لشئون الشباب"، و"وزير الدولة لشئون الرياضة"، مشددًا على ضرورة دراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من قبل البرلمان للوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر.



كما تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن المنصب القانونى لوزير الشباب والرياضة، موضحًا أن الوزير قد تولى حقيبتين وزاريتين معاً وهما وزير الدولة لشئون الشباب، ووزير الدولة لشئون الرياضة، لافتًا إلى أن ذلك حدث قبل أن يتم دمجھما لتصبح بمسماھا الحالى "وزارة الشباب والرياضة".



وشدد النائب البرلمانى، على ضرورة دراسة المستندات والوثائق بشكل دقيق من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات وحقائق ذلك الأمر الجلل، حتى يتسنى للمجلس اتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة وعاجلة وفقا للدستور، ولتوضيح الموقف القانونى لوزير الشباب الحالى.

وفى ذات السياق، طالب النائب علاء ناجى عضو مجلس النواب حكومة المهندس شريف إسماعيل بضرورة الخروج وتوضيح الوضع القانونى للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، خاصة بعد انتشار وثائق ومستندات تفيد تقلده المنصب بشكل غير قانونى.

وأضاف ناجى، أنه على وزير الشباب والرياضة الحضور إلى مجلس النواب بصورة عاجلة لتوضيح موقفه القانونى، خاصة أن ممارسة عمله بصورة غير قانونية يضع الحكومة بالكامل فى مأزق لا يمكن السكوت عنه على الإطلاق.



من جانبه قال الدكتور سعيد صادق أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن الهجوم علي وزير الرياضة جاء بسبب ضعف أدائه في الوزارة.



وأكد صادق لـ"المصريون" أن البرلمان بدأ بتفعيل أدوات الرقابة علي الحكومة ووزرائها قبل التعديل الوزاري المرتقب خلال الفترة القادمة .



وشدد صادق، علي أن الهجوم البرلماني علي بعض الوزراء الآن جاء بسبب ضعف أداء هذه الوزارات وعدم قدرتها علي تلبية مطالب الجماهير في مصر.





