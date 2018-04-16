العثور علي جثتين داخل جراج سيارات

16 أبريل 2018 - 07:32 م

نجح ضباط مباحث مركز شرطة فارسكور بمحافظة دمياط، من كشف ملابسات العثور على جثتين داخل جراج بجوار مدرسة منارة بدر بقرية الغنيمية مركز فارسكور، وعثر بهاتف الجثة الثانية صورة له وهو يرتدى قميص نوم حريمى.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مركز شرطة فارسكور بلاغًا من و. ط 39 سنة مبيض محارة ومقيم بقرية الغنيمية دائرة المركز باكتشافه وفاة شقيقه المدعو ه. ط 45 سنة مبيض محارة ومقيم بذات الناحية داخل جراج السيارة الخاصة بشقيقه وبصحبته أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص تبين وجود جثة كل من ه. ط 45 سنة مبيض محارة وا. ى 45 سنة ومقيم بقرية البصارطة دائرة مركز دمياط داخل الجراج الخاص بالأول وتواجد السيارة رقم ط د ع 5456 ملاكى دمياط الخاصة بالمجنى عليه الأول.

والجراج مغلق بدون قفل وبحوزتهما متعلقاتهما وتبين أن المجنى عليهما لا توجد بهما ثمة إصابات ظاهرة أو أثار عنف أو مقاومة.

وبفحص هاتفيهما المحمولة تبين أن هاتف الثانى عليه صورة وهو يرتدى ملابس داخلية حريمى ومن خلال معاينة السيارة تبين أنها فى وضع تشغيل الكونتاك الأمر الذى يرجح أن السيارة كانت حال وفاتهما فى حالة تشغيل.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1754 إدارى مركز شرطة فارسكور لسنة 2018م، وأخطرت النيابة العامة.