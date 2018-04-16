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أخطر 7 أمراض تصيب مضيفات الطائرة

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أمراض

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على الرغم من أن مهنة مضيفي ومضيفات الطيران تجذب الكثير من الأشخاص، لعدة مزايا مثل السفر الدائم والإقامة بشكل مجاني في الفنادق، والحصول على تذاكر مجانية أو بسعر مخفض، لكن مضيفي الطيران هم أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية الجدية، ومن أبرز تلك المشاكل:

1- الأمراض التنفسية: يسبب نظام تكييف الهواء في الطائرات مشاكل في التنفس، كأمراض الجيوب الأنفية، والغرناوية.

2- التهيج والالتهابات: يتعرض طاقم الطائرة إلى الجفاف، وتهيج العينين، وانغلاق مجرى التنفس، بسبب تحليق الطائرة على ارتفاعات عالية، ونظام تكييف الهواء.

3- الأنفلونزا ونزلات البرد: يتعامل مضيفو ومضيفات الطيران مع جنسيات متعددة، ما يرفع من نسبة خطر الإصابة بنزلات البرد.

4- أمراض الجهاز التناسلي: دوام العمل الليلي يتسبب في ارتباك الساعة البيولوجية والتوتر أو الإجهاد، ما يؤثر بدوره على الهرمونات ويسبب أمراض الجهاز التناسلي.

5- الصداع النصفي: يسبب نقص الأكسجين في الطائرة، بالإضافة إلى تغير المناخ والبيئة، حالات الصداع النصفي.

6- اضطرابات النوم: يضطر مضيفو ومضيفات الطيران إلى العمل لساعات طويلة، وخلال أوقات مختلفة من الليل، كما أن سفرهم الدائم إلى بلدان مختلفة تتمتع كل منها بتوقيت مختلف، وذلك يؤثر على نمط النوم.

7- أمراض السرطان: يتعرض مضيفو ومضيفات الطيران إلى مستويات إشعاع كوني أعلى من المعتاد، والذي يعتبر أحد أنواع الإشاعات الأيونية، أي إشعاعات مسرطنة.


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