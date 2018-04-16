«الديهى»: مصر تحترم إرادة الشعوب فى تحديد مصيرها

16 أبريل 2018 - 08:20 م

أشاد الإعلامى نشأت الديهي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة العربية التاسعة والعشرين بالسعودية، قائلاً: "كانت واضحة، والجميع فى القمة كان ينظر ويستمع إلى كلمة السيسي".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الاثنين، أن كان هناك حالة من الرضا تسود القمة العربية وأن مصر قد عادت لريادتها فى المنطقة العربية، مؤكدًا أن السيسى أكد أكثر من مرة أن مصر لن تسمح بأن تستمر التدخلات الإقليمية لبعض الدول العربية.



وقال "الديهي"، إن مصر ستظل منحازة دائمًا إلى الدول والجيوش الوطنية، وتحترم إرادة الشعوب فى تحديد مصير بلادهم.





