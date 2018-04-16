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"الديهى" يطالب بإعادة ميثاق الجامعة العربية

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القدس

جامعة

الديهى

عربية

 قال الإعلامى نشأت الديهي، إن إيران تمثل الحضارة الفارسية، ولكن من يجلس على الحكم الإيرانى الآن سيجعلون إيران تفقد هذه الحضارة.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الاثنين، أننا لسنا ضد الشعب الإيرانى أو المذهب الشيعي، مؤكدًا أننا ضد استخدام الدين لتحقيق أغراض سياسية.

وأوضح "الديهي"، أنه انعقدت 29 قمة عربية ومازالت القدس محتلة، متابعًا "دائمًا القضية الفلسطينية فى المقدمة فى القمم العربية، ولكن لم يتم حلها حتى الآن".

ونوه "الديهي"، إلى أن الجامعة العربية بحاجة إلى تغيير جذرى وزراعة قلب، وإعادة ميثاق الجامعة العربية هو المخرج الوحيد للمنطقة العربية خلال المرحلة القادمة.


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