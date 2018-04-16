«مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى

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الإخوان

سيد قطب

«قطب» يتراجع عن أصول أفكاره.. «البنا»: أخطأنا فى دخول المعارك السياسية.. و«تليمة»: الاعتراف بالأخطاء أفضل من المكابرة

لا يوجد أفضل من التجديد والاعتراف بالأخطاء، وذكر الوقائع على أصولها، بدلًا من توجيهها، أو قراءتها قراءة ضيقة، لا تتسق مع مستجدات الواقع، ومتغيرات السياسة، وهذا ما تقع فيه الأحزاب والحركات الإسلامية، التى لا تريد قراءة الواقع، أو أن تضفى قدسية على أفكار وروايات موروثة، بدلًا من قراءتها بذهن مفتوح بدون مكابرة أو تعصب.

شهادات ووقائع أكدها بعض قيادات الإخوان، أن المرشد الأول ومؤسس جماعة الإخوان المسلمين "حسن البنا"، كان فى أواخر حياته يسعى سعيًا حثيثًا للفصل بين العمل الدعوى والعمل السياسى، الذى رأى أن الدخول فيه مبكرًا جرّ على الجماعة أزمات وكوارث؛ أدت إلى العصف بها بدون هوادة، وهو ما يطالب به البعض بدون عناد ومكابرة.

كما أن هناك روايات تؤكد أن منظر الجماعة، "سيد قطب"، قد تراجع عن أفكاره فى أواخر حياته قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه.

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