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غدًا طعن 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان لوضعهم على قوائم الإرهابية

قضايا وحوادث

كتائب حلوان
كتائب حلوان

شيماء السيد

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محكمة النقض

كتائب حلوان

نظر الطعن

215 متهم

تنظر غدًا الثلاثاء محكمة النقض، الطعن المقدم من 215 متهمًا فى قضية كتائب حلوان ووضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية، وذلك علي قرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة و المنعقدة بغرفة المشورة ادرجت 215 متهمًا بقضية كتائب حلوان في القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان لمدة 3 سنوات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار فتحي جودة وعضوية المستشارين فؤاد علي ومحمد سعيد ومحمد متولي وسامح عيد ومحمود عبد الرحمن وعصام محمد وبسكرتارية محمد علي وهشام النبوى وهشام فتحي.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة،  أن قررت إدراج المتهمين بنفس القضية بتاريخ 11 يونيو 2016  وتم الطعن علية أمام محكمة النقض والتي قضت بإلغاء قرار إدراجهم علي قوائم الكيانات الإرهابية  ثم تم إدراجهم للمرة الثانية بالقرار الصادر 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا.


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