» «ساويرس»: لا أعارض ضرب أمريكا لسوريا

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نجيب ساويرس

الضربة الأمريكية

أعلن رجل الأعمال البارز نجيب ساويرس، عن عدم معارضته للضربة الثلاثية لسوريا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا فجر السبت الماضى، "لأنه من المهم أن تقول للناس إنك لا تدعم ديكتاتورا يلقى الغاز على الشعب وينجو بهذا".

وقال "ساويرس"، فى تصريحات لشبكة cnbc الأمريكية، اليوم الاثنين: "لست أحد هؤلاء الناس المعارضين للضربة.. لأنه لو قلت إن هذا خطا أحمر ولم تفعل شيئا مثل باراك أوباما، فإن كل ما ستفعله هناك سيعطى الناس ضوءا أخضر للذهاب والقيام بهذه الأمور"، مؤكدا أنه بشكل عام "مؤيد لهذه الضربة".

وتابع نجيب ساويرس، الذى تقدر ثروته بـ4.2 مليار دولار ويحتل بها المركز الثانى ضمن قائمة أغنياء مصر، إن الهجوم الذى نفذته الولايات المتحدة وحليفتاها بريطانيا وفرنسا، كان ضربة رمزية، وربما لن تؤثر فى إنهاء الفوضى الكبيرة فى سوريا.

كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد حذر من أن مزيدا من الهجمات على سوريا ربما تجلب الفوضى للنظام الدولى، وعن هذا الأمر قال "ساويرس" إن روسيا قوة عظمى جديدة، يحسب لها العالم حسابا كبيرا، إلا أنه "لا يخشى الإجراءات الانتقامية من بوتين، ولا يشعر بالقلق من الرد، ما لم يرد أى شخص أن يمضى فى طريق أكثر جنونا مما هو قائم بالفعل".

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