» الأمن يفض مشاجرة بين مسلمين ومسيحيين بسبب بناء كنيسة

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فض مشاجرة

أمرت نيابة بنى سويف، بإشراف المستشار عماد على المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف حبس 20 شخصًا من أهالى قرية بنى منين بمركز الفشن جنوب بنى سويف 4 أيام على ذمة التحقيق، لتشاجرهم بالطوب والحجارة بسبب تحويل دار مناسبات الي كنيسة.

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العقيد هشام لطفى مأمور مركز شرطة الفشن، بوقوع مشاجرة بالطوب والحجارة بين أهالى قرية بنى منين دائرة المركز.

وانتقل اللواء عادل حجازى نائب مدير أمن بنى سويف، والعميد ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية، والعميد خالد عبد السلام رئيس المباحث الجنائية، والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى القرية، وتمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفى المشاحرة وفرض كردون أمنى داخل القرية وضبط 20 من المشاركين فى المشاجرة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، وطالب مدير النيابة   تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة، وتم التحفظ على المتهمين لحين وصول التحريات، وذلك قبل إصدار قرار حبسهم احتياطيًا.


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