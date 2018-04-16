قناة «أون» تنهي خدمات معتز عبد الفتاح ولبنى عسل ‎

16 أبريل 2018 - 09:00 م

أنهت شبكة قنوات ON، خدمات الإعلاميين معتز بالله عبد الفتاح، ولبنى عسل، من على خارطة برامج قناة ON live، وذلك في إطار التغييرات الكبيرة التي تشهدها الشبكة منذ استحواذ "إيجل كابيتال" على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في "إعلام المصريين" المالكة للشبكة.

ويأتي الاستغناء عن الإعلاميين في محاولة لتطوير القناة تطويرًا شاملًا، بتغيير الخريطة البرامجية وتقليلها في مقابل التركيز على الخبر وتحليله والبرامج الوثائقية الإخبارية، وذلك بالتزامن مع اعتماد شركة "إعلام المصريين"، إدارة جديدة لها برئاسة تامر مرسي.

كان الثنائي "عبد الفتاح" و"عسل" يقدمان برنامج "الطريق إلى الاتحادية"، والذي بدأ عرضه منذ انتهاء فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"، الذى عُقدت جلساته منذ 17 إلى 20 يناير الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما تمت الاستعانة بهما ليُقدما برنامج التوك شو الرئاسي في القناة، بالإضافة إلى الإعلامية شافكي المنيري، والتي شهد يوم 23 مارس الماضي، آخر ظهور لها على شاشة القناة.

وقبل الاستعانة بالدكتور معتز بالله عبد الفتاح، في "الطريق إلى الاتحادية" كان يُقدم برنامج "حلقة الوصل" على شاشة القناة، في الحادية عشرة من مساء أيام السبت والأحد والثلاثاء، أسبوعيًا، منذ انطلقت قناة ON live بإطلالة جديدة، مطلع عام 2017، فضلًا عن رئاسته لمجلس إدارة موقع وجريدة "صوت الأمة" العام الماضي.

فيما كانت تُقدم الإعلامية لبنى عسل، برنامج "أون اليوم"، بالاشتراك مع الإعلامي عمرو خفاجي، منذ أن تعاقدت معها القناة ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يُحقق المردود المطلوب، خاصةً أن شبكة ON أنفقت الكثير على إعلانات ترويجية له، وكان يترأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد أيوب، رئيس تحرير "المصوّر".

وكان من المقرر أن يعود الثنائي عقب فترة الانتخابات الرئاسية 2018، لتقديم برنامج التوك شو الرئيسي "أون اليوم"، بعد أن تم الاستغناء عن الإعلامي عمرو خفاجي، والإعلامية شافكي المنيري، إلا أنه تم الاستقرار على الخريطة الجديدة والتي خرج منها "معتز ولبنى" نهائيًا، فلا عاد كل منهما إلى برنامجه، ولا قدّما برنامجًا مشتركًا.