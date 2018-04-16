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وفاة عجوز أثناء ممارسة الجنس مع زوجة صديقه بسبب المجهود

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الاجهزة الامنية

القاهرة

النهضة

ممارسة الجنس

وفاة عجوز

شهدت منطقة النهضة بالقاهرة اليوم الاثنين واقعة مخزية حيث توفى رجل مسن، أثناء ممارسته الرذيلة مع زوجة صديقه داخل شقة بمنطقة النهضة .

تعود الواقعة إلى تلقى المقدم حسين خيري، رئيس مباحث قسم شرطة النهضة، بلاغًا من الأهالي بوفاة رجل مسن داخل شقة صديقه بمنطقة مساكن أطلس بالنهضة.

 انتقل ضباط المباحث على الفور إلى مكان الواقعة، وفور دخول الشقة تبين لهم أن الجثة لشخص يدعى «ن. ي. ع»، 60 سنة، توفى أثناء ممارسته الرذيلة مع زوجة صديقه، والذي سمح لهما بذلك، أمام عينيه وداخل شقته.

 وأشارت التحريات الأولية إلى أن الوفاة نتيجة المجهود المبالغ فيه أثناء ممارسة الرذيلة، كما أكدت التحريات أن صديق المتوفي تزوّج عرفيًا من سيدة، وكان يسمح لصديقه بمعاشرتها أمام عينيه، وداخل شقته، التى كان يتردد عليها من وقت إلى آخر.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.


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