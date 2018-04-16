علاء مبارك يحتفي برفض طعن منع نجله من السفر

16 أبريل 2018 - 09:15 م

قال علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، تعليقًا على رفض طعن هيئة قضايا الدولة بمنع نجله من السفر،: «نحمد المولى عز وجل».

وكتب علاء عبر حسابه على تويتر :« نشكر المولي عز وجل علي رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع ابني من السفر، والموضوع ليس موضوع سفر ، ولكن من المؤسف والمحزن ان يصدر قرار لهم في 2011 من المستشار عاصم الجوهري للطفلين عمر و فريدة للزج باسمائهم وهم في سن 10 سنوات وسنة!! كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس الجمهورية السابق».

وكانت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سعيد قصير نائب رئيس مجلس الدولة ، قضت برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار منع "عمر" نجل علاء مبارك وحفيد الرئيس الأسبق من السفر خارج البلاد.

اختصم الطعن 12507 لسنة 61 قضائية علّيا ، علاء محمد حسني مبارك

يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت فى نوفمبر 2014 ، بقبول الطعن المقام من علاء ، نجل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر.

وكان نجلا الرئيس المخلوع قد تقدما بطعن ضد قرار منع أولادهما “عمر” و”فريدة” من السفر، وحملت الدعويان أرقام 6456، 6466 لسنة 68 قضائية، وطالبتا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بوضع أحفاد مبارك على قوائم الممنوعين من السفر.