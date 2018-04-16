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البنك الدولي يقرض مصر 500 مليون دولار لتطوير التعليم

الحياة السياسية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

خالد الشرقاوي

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مصر

البنك الدولي

قرض

تطوير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الاثنين، موافقة البنك الدولي، على إقراضها 500 مليون دولار؛ لتطوير التعليم قبل الجامعي.

وقال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الوزارة ستتلقى قرضًا من البنك الدولي بنصف مليار دولار على دفعات.

وأوضح أن "كل دفعة ستُدفع عقب نجاح تنفيذ مخرجات التعليم المربوطة بها، والدولة ستنفق أولاً وعقب تحقيق المخرجات بنجاح ستحصل على ما أنفقته من البنك".

وأشار إلى أن فريقا من استشاريي البنك حضر لمصر، "واستمع لرؤية الوزارة بشأن إستراتيجية تطوير التعليم"، دون تحديد جدول زمني لأول دفعة.

وتابع: "القرض المقدم من البنك يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يدعم بشكل مباشر إستراتيجية تطوير التعليم التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية وشاملة لمنظومة التعليم، بما يتناسب مع أحدث النظم التعليمية المعمول بها دوليًا".

وسيركز التطوير على تحسين منظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب.

كذلك، ستكثف الوزارة استخدامات التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة للتقييم والمتابعة من أجل ضمان التطوير المستمر، لأداء منظومة التعليم في مصر.


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