أول تعليق من محامي «جنينة» على انضمام «الديب» للدفاع

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على طه يوضح مصير جنينة بعد رفض عودته لـ"المحاسبات"

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فريد الديب

الجهاز المركزى

المحكمة العسكرية

هيئة الدفاع

هشام جنينه

قال المحامي على طه، عضو هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، إنه علم بوجود تواصل بين أسرة «جنينة» والمحامي فريد الديب، للانضمام لهيئة الدفاع عن المستشار.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أكد «طه» أن : «الباب مفتوح للجميع»، وأنه لا يوجد ما يمنع من انضمام «الديب» لهيئة الدفاع، وليس هذا فحسب، بل من يريد من محامين مصر الانضمام فليتفضل، مؤكدًا أن ما يشغلهم ويهمهم تحقيق مصلحة المستشار جنينة في النهاية.

ونوه بأنه لم يسأل أسرة «جنينة»، عن ذلك الأمر، متابعًا: «وخلال جلسة اليوم أيضًا لم يُثار ذلك الأمر خلال حديثي مع الرئيس السابق للمحاسبات، ولم أهتم بذلك كثيرًا».

عضو هيئة الدفاع عن «جنينة»، أشار إلى أنه لن يستطيع إثبات ذلك الحديث أو نفيه، لا سيما أنه سمع به من الخارج، وليس من المستشار أو أسرته مباشرة.

وترددت أنباء عن أن أسرة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تواصلت من «الديب»؛ من أجل الانضمام لهيئة الدفاع عنه.

وكتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، قائلًا: «أسرة المستشار هشام جنينة تطلب من المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب المشاركة في الدفاع عنه بعد غد أمام المحكمة العسكرية».


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