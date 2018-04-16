توسيع طريق الكباش مع الحفاظ على كنيسة العذراء

16 أبريل 2018 - 10:19 م

ذكرت مصادر كنسية انتهاء أزمة كنيسة العذراء بمدينة الأقصر، بسبب طريق الكباش، بعد الاجتماع الذي جمع اللجنة الهندسية ومسئولي وزارة الأثار، مع مسئولي الكنيسة والذي انتهى منذ قليل.

وأوضحت المصادر أن الاجتماع انتهى بأن يتم أخذ مساحة صغيرة من الجهة الشمالية للكنيسة، وجزء من السور القبلي، بالإضافة إلى رفع المباني الإدارية الموجودة خلف الكنيسة، مع عدم المساس بكنيسة العذراء وهياكلها الثلاثة، مع الإهتمام هندسيًا للحفاظ على تلك المنشئات.

وأكدت المصادر توقيع الإتفاق بين الكنيسة واللجنة الهندسية، ووزارة الأثار، لإنهاء المشكلة التي طفت على السطح منذ عدة أيام، بعد أنباء عن هدم كنيسة العذراء لصالح إنهاء طريق الكباش، وسط استياء بالغ من أقباط الأقصر.

جدير بالذكر أن طريق الكباش والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بتقاطع مع كنيسة العذراء بشكل مثلث رأسه من الناحية الشمالية المرقسية، وقاعدته القبلية السور الخلفي والمبنى الإداري.