تقنين ما لا يقنن

في كل دول الدنيا المتحضرة والمتدهورة حتى، هناك خدمة إيقاف السيارات أو الـ «فاليه باركنج»، تجدها أمام المطارات أحيانا، أو المولات المزدحمة، أو الفنادق، وغيرها.. سائقون محترفون بزي موحد ومكان منظم، وإيصال

استلام وتسليم للسيارة، ومسؤولية قانونية واضحة ومكتوبة، يأخذ سيارتك بأدب واحترام إلى المكان المخصص لإيقافها ويعيدها عند طلبها.