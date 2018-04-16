جنايات المنيا تحيل أوراق 4 متهمين للمفتى

16 أبريل 2018 - 10:37 م

قضت محكمة جنايات المنيا مساء يوم الاثنين برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين محمد ضياء الدين عبد الظاهر واحمد حسن غلاب ومدير النيابة احمد عصام ابراهيم وامانة سر كل من محمد مصطفى هارون واندرواس فهمى وياسر عبد الفتاح باحالة اوراق 4 متهمين فى جلاريمة قتل بمركز مغاغة الى مفتى الجمهورية لاخذ الراى الشرعى وتحديد جلسة 20 يونيه المقبل للنطق بالحكم

وكانت المحكمة اليوم قد استعمت الى مرافعة الدفاع عن المتهمين الاربعة وهم رجب رمضان حمدى 28 سنة دبلوم و شقيقه مراد 19 سنة عامل ومحمد جابر دردير 27 سنة فلاح وابن عمه محمد حسنى دردير 42 سنة موظف بشان اتهامهم بقتل احد الاشخاص على خلفية تورطهم بمطالبة والد المجنى عليه بفدية مالية وابتزازه بشكل مستمر

وكان المحامى العام الاول لنيابت شمال المنيا المستشار اسامة عبد المنعم المحامى العام الاول لنيابات شمال قد احال الواقعة الى المحاكمة العاجلة فى 28 من شهر فبراير من العام الجارى بقيام المتهمين سالفى الذكر بقتل المجنى عليه جمال احمد محمد محمد عمدا مع سبق الاصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجنى عليه واستدراجةه الى مكان فناء والاجهاز عليه بعد توثيقه بالحبال واحدوثوا به اصابات بقصد ان الاول منع والده من الوقوع تحت طائلة النصب من قبل المتهمين بطريق التهديد وذلك فى 26 من شهر ديسمبر عام 2017 بقرية شارونه بمركز مغاغة

وهو ما استندت عليه الصفة التشريحية لجثة المجنى علي واعتراف المتهمين بالرتكاب الواقعة مع حيازة اسلحة بدون ترخيص باحالة اوراقهم لفضيلة