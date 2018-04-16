موسكو: خبراء "الأسلحة الكيميائية" سيدخلون دوما الأربعاء

16 أبريل 2018 - 10:47 م

أعلنت روسيا، اليوم الإثنين، أن خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سيدخلون إلى مدينة دوما، بغوطة دمشق الشرقية، الأربعاء المقبل.



ونقلت قناة "روسيا اليوم"، عن قائد قوات الدفاع الإشعاعي الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، اللواء إيغور كيريلوف، قوله: "سيتوجه غدًا إلى هناك (دوما) فريق أمني من الأمم المتحدة لاستطلاع الطريق، والأربعاء، سيتوجه خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المنطقة".



جاء ذلك عقب إعلان أحمد أوزوموتجو، المدير العام لمنظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" (مقرها لاهاي)، أنّ فريق لجنة تقصي الحقائق التابع للمنظمة لم يدخل إلى دوما بعد.



وخلال يومي الخميس والجمعة الماضيين وصل فريق مكون من 9 خبراء إلى العاصمة دمشق استعدادًا لبدء تحقيقات حول الهجوم الكيميائي الذي نفذته قوات نظام الأسد في دوما.



وكان مقررّا بدء تلك التحقيقات السبت الماضي، وفق تصريحات لمسؤولي المنظمة، إلا أن عرقلة من جانب مسؤولين سوريين وروسيين حالت دون ذلك.



وفي وقت سابق اليوم، اتهمت موسكو الأجهزة البريطانية بفبركة الهجوم الكيميائي في دوما.



ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ألكسندر شولغين، مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوله "عثرنا على المتورطين بتصوير فيلم حول مزاعم الهجوم الكيميائي بدوما".



فيما أفادت البعثة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بأن روسيا والنظام السوري "لم يسمحا بعد بدخول مفتشي المنظمة إلى مدينة دوما".

