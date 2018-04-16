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الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرارعقوبات جديدة ضد إيران

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زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون خروج بريطانيا
زعماء الاتحاد الأوروبي يبحثون خروج بريطانيا

المصريون ووكالات

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الاتحاد الأوروبي: لا بديل عن حل الدولتين

فشل الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، في إقرارعقوبات جديدة ضد إيران، رغم الدور الذي تلعبه الأخيرة في الأزمة السورية.
وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: " لم يكن متوقعًا اتخاذ قرارًا اليوم"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وأضافت: "سنقوم بمزيد من الدراسة حول كيفية التعامل مع دور إيران في الأزمة السورية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".
واجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم، في لوكسمبورغ لبحث دور إيران في الحرب السورية، إضافة إلى محاولة التوصل لموقف موحد إزاء الضربات الثلاثية في سوريا.

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