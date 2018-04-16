الاتحاد الأوروبي يفشل في إقرارعقوبات جديدة ضد إيران

16 أبريل 2018 - 10:49 م

فشل الاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين، في إقرارعقوبات جديدة ضد إيران، رغم الدور الذي تلعبه الأخيرة في الأزمة السورية.



وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني: " لم يكن متوقعًا اتخاذ قرارًا اليوم"، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



وأضافت: "سنقوم بمزيد من الدراسة حول كيفية التعامل مع دور إيران في الأزمة السورية خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة".

