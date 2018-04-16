وزير الأوقاف يسب باحث دكتوراه لهذا السبب

قام الإعلامي محمد الباز، بعرض فيديو لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة وهو ينتقد باحث دكتوراه بجامعة الزقازيق ووصفه بـ"الحمار والجاهل والغبي".

ووجه "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الإثنين، انتقادا شديدا لوزير الأوقاف، قائلًا: "ما فعلته شو سياسي، وأمر لا يليق، انت لست أهلًا لمناقشة رسالة إعلامية فيها خطأ، أنت في قاعة علم، كان عليك أن تحترم ذلك".

