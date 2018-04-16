عمرو أديب: "أدفع نص عمري لمعرفة هذا الأمر"

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى قادة مصر والإمارات والسعودية والبحرين والأردن، رسالة قائلا: "أصبحتم نواة لقوة عربية، أرجو استغلال هذه القوة".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "ربنا ما يبعت بينكم خلافات تاني.. المنطقة العربية تحتاج قوتكم ووحدتكم"، مشيرًا إلى أن كل أعداء المنطقة العربية تعلم أن قوة العرب في تلك الدول.
وعن الصورة المنتشرة عن مآدبة العشاء لقادة العرب على هامش القمة العربية، قال إنها صورة جديدة عن المجتمع العربي، معقبًا: "أدفع نص عمري وأعرف كانوا بيقولوا إيه".