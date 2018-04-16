عمرو أديب: "أدفع نص عمري لمعرفة هذا الأمر"

16 أبريل 2018 - 11:32 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى قادة مصر والإمارات والسعودية والبحرين والأردن، رسالة قائلا: "أصبحتم نواة لقوة عربية، أرجو استغلال هذه القوة".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، اليوم الإثنين: "ربنا ما يبعت بينكم خلافات تاني.. المنطقة العربية تحتاج قوتكم ووحدتكم"، مشيرًا إلى أن كل أعداء المنطقة العربية تعلم أن قوة العرب في تلك الدول.

