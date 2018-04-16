مفاجأة بشأن طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

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رفع الحصانة عن مرتضى منصور من أولوياتنا

كشف النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أن عدد الطلبات التي قدمت لرفع الحصانة عن المستشار مرتضى منصور، كثيرة جدًا، مازحًا: "الرقم قياسي". 
وأوضح "الطماوي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن كل الطلبات مقدمة بخصوص قضايا "سب وقذف" قديمة، وقبل تولية نيابة المجلس. 
وأضاف "الطماوي" أن اللجنة لا تنظر إلا لأحكام الدستور ولائحة مجلس النواب وتراجع الأوراق، فإذا تبين وجود كيدية تنتهي بالتصويت لرفض الطلب بالإجماع، وهذا ما حدث مع كل ما قدم ضد النائب مرتضى منصور. 
ولفت أمين سر لجنة الشئون الدستورية إلى إن اللجنة لا تنظر لاسم بعينه، مضيفًا إلى أنه يبدو أن الواقعة واحدة ولكن مقدم البلاغ قام بعمل 60 محضر في قضية واحدة ضد النائب مرتضى منصور. 

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