» تغريم أحمد شوبير 20 الف جنيه لهذا السبب

قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة بتأييد الحكم بتغريم أحمد شوبير 20 ألف جنيه لصالح حمدي الكنيسي رئيس الاذاعة الأسبق ونقيب الإعلاميين –نقابة تحت التأسيس- والزامه بالمصاريف الجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.



وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض، وكيلا عن حمدى الكنيسى، قام برفع دعوى قضائية ضد الإعلامى أحمد شوبير،بسبب ما علق به الأخير من كلمات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، حرف خلالها تصريحات الكنيسي خلال لقائه بقناة الأهلى، مدعيا على غير الحقيقة بأنه يتهم أحد رموز النادى الأهلى وهو الراحل كابتن صالح سليم بأنه السبب وراء تعرضه للتزوير فى انتخابات رئاسة “الأهلى” عام 1996.

