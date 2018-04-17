اخلاء سبيل منتحل صفة ممثل للنصب علي المواطنين

اصدر رئيس نيابة بنها قرار باخلاء سبيل مندوب احد الجمعيات الاهلية بعد اتهامه بانتحال صفة الفنان الممثل أحمد فلوكس، وإنشاء صفحة باسمه على صفحات التواصل الاجتماعي للنصب على راغبي العمل في مجال التمثيل والفن

وكانت إدارة مباحث التوثيق والمعلومات تلقت بلاغا من الفنان أحمد فلوكس بقيام أحد الأشخاص بانتحال شخصيته والنصب على المواطنين وراغبي التمثيل .

وجرى تشكيل فريق بحث وبمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي تمكن رجال البحث الجنائي من تحديد شخصية المتهم بالنصب، حيث تبين أن وراء الواقعة مندوب بإحدى الجمعيات الخيرية الشهيرة ببنها، والذي قام بإنشاء صفحة على إنستجرام وبعض شبكات التواصل الاجتماعي تحمل صورة الفنان واستغلها في النصب على راغبي التمثيل والعمل في المجال الفني وطلب منهم مبالغ مالية باسم الفنان .

وأخطر اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية وتمكن اللواء محمد الألفي مدير إدارة البحث الجنائي من ضبطه بعد تحديد شخصيته ومكان إدارته للصفحة المزعومة .

وأحيل المتهم للنيابة التي تولت التحقيق، فيما قامت الأسرة بالاستغاثة بالفنان أحمد فلوكس والتواصل معه وطلبت منه التنازل عن المحضر حفاظا على مستقبل نجلهم الشاب، حيث إستجاب الفنان وتنازل عن المحضر أمام نيابة بنها مع أخذ تعهد على المتهم بعدم تكرار الواقعة .

من جانبها وجهت أسرة الشاب الشكر للفنان أحمد فلوكس ووعدت بعدم تكرار الواقعة مرة أخرى .