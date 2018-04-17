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حبس طالبة حاولت إدخال مخدرات لسجين بالقليوبية

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اصدر رئيس نيابة الخانكة قرارا بحبس طالبة 4 ايام علي ذمة التحقيق، تم ضبطها وبحوزتها حشيش وأقراص مخدرة داخل الطعام، أثناء إعطائها لسجين في محكمة الخانكة الجزئية .

وكان الرائد عمرو محمد على ضابط بمركز الخانكة والقوه المرافقة، أثناء قيامهم بعرض متهمين من سجن المركز على محكمة الخانكة الجزئية، لنظر في تجديد أمر حبسهم، تمكن من ضبط  المدعوة "ولاء. ع" 16 عاما طالبة، أثناء قيامها بإعطاء السجين  "مصطفى. م"، المودع بسجن المركز على ذمه القضيه رقم 5279 جنح مركز الخانكة لسنة 2018 "مخدرات – سلاح " بعض الأطعمة، عثر بداخلها على عدد ثلاث قطع بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر، و90 قرص مخدر، وكمية من أوراق البفرة، وهاتف محمول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة .

وأضافت انها تحصلت على تلك المضبوطات من أحد الأشخاص لا تعلم بياناته، تحرر عن ذلك المحضر رقم 977 جنح قسم الخانكه لسنة 2018م، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.


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