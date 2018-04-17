ضبط ربة منزل و5 آخرين في حملة تموينية مكبرة بالقليوبية

17 أبريل 2018 - 02:54 ص

بناءا علي تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل رفع المعاناة عن المواطنين وضبط حركه الأسعار وحركه الجريمة التموينية لما لها من أثار اقتصاديه على الدولة، وبناءا عليه أعطي اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية تعليمات لمباحث التموين بشن حملات تموينية على الأسواق والمحلات التجارية وتجار الجملة والتجزئة وضبط المخالفات

التموينية تزامنا مع قرب شهر رمضان لضبط حركتي الأسعار والسلع بالأسواق والقضاء على كافة صور الاستغلال والغش التجاري والعمل على توفير كافة السلع وخاصة السلع المدعمة من قبل الدولة بصفة عامة والتصدي لكافة صور الاستغلال والغش والتدليس والممارسات الضارة بصحة المواطنين ، وذلك لتشديد الرقابه عليها وإتخاذ الاجراءات القانونيه حيالهم ، وعليه فقد

قامت حمله تموينية على الأسواق والمحلات التجاريه والمصانع بدائرة المحافظة تحت اشراف اللواء مدير إدارة البحث الجنائى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من المدعو "ماجد. ا. م. ا" 52 سنة - المدير المسئول عن محل لبيع المواد الغذائية الكائن بناحية طريق مشتول السوق- دائرة مركز شيبن القناطر ومقيم الكوم الاحمر مركز شيبن وذلك لحيازته وتجميعه وعرضه للبيع سلع تموينية ( سكر ) مدعم من قبل الدولة والذى يتم توفيرة وتجميعه من البدالين التموينيين وتم ضبط 32 كجم سكر تموينى خاص بوزارة التموين.

كما وردت معلومات لادارة شرطة التموين مفادها قيام المدعوة "صباح. ف. م. خ" 29 سنة - ومقيمة منشية الكرام شيبن القناطر صاحبة مخزن لبيع المواد البترولية شحوم وزيوت وسولار والكائن بناحية منشية الكرام – دائرة مركز شيبن القناطر وذلك لحيازتها وتجميعا وعرضها للبيع مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة ( سولار ) والذى يتم تجميعه وتهريبة من محطات تموين السيارات بغرض بيعه لجمهور المستهلكين بأزيد من السعر الرسمى المعلن عنه لتحقيق مكاسب غير مشروعه من جراء ذلك، وعليه قامت حملة تموينة أستهدفت المخزن سالف الذكر حيث تم ضبط 1000 لتر سولار مدعم، و"رزق. م. ق" 56 سنة - المسئول عن مصنع لتصنيع الحلوى

الجافه الكائن بناحية عزبة صقر - دائرة مركز شيبن القناطر ومقيم مركز شيبن وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص وسجل صناعى واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ( الادهم ) ووجد بالمصنع 600 كجم سكر ، و 200 كجم جيلاتين، و 50 كجم عرق حلاوة، و 150 كرتونة بكل كرتونة 100 قطعه حلوى موزجافه منتج نهائى، و 10 كرتونة بكل كرتونة 150 كيس حلوى موز جافه منتج نهائى، و" إيهاب. م. ع. م" 43 سنة -المسئول عن مصنع لتصنيع وتعبئة المنظفات الصناعية الكائن بناحية تل بنى تميم- دائرة مركز شيبن القناطر ومقيم بذات العنوان وذلك لادارتة المصنع بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة ( سوبر جلو ) ووجد بالمصنع 8 برميل منظف وملمع زجاج سعه البرميل 200 كجم ، و 2 تنك فارغ، و 50 عبوة منظف تحت التجهيز والتعبئة، و 80 كرتونة ملمع ومنظف زجاج بكل كرتونه عدد 12 عبوة زنه العبوة 800 جم منتج نهائى، وتم ضبط عدد 1 كرتونه بداخلها عدد 12 عبوة ملمع زجاج منتج نهائى . ، والمدعو " رمضان. م. أ" 59 سنة - المسئول عن سوبر ماركت انس الكائن بناحية ميدان المحطة - دائرة مركز شيبن القناطر ومقيم تل بنى تميم مركز شيبن وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم ضبط 48 قطعه كيك منتهيه الصلاحية ، والمدعو "بدوى. ت. ا" 53 سنة - المسئول عن سوبر ماركت شيخ البلد الكائن بناحية عزبة الوكلاء - دائرة مركز شيبن القناطر ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازته وعرضه للبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الادمى وتم ضبط 12عبوة كنز مياه غازية منتهية الصلاحية.

تحرر محاضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة.