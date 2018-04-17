أستاذ تمويل يوضح معلومة خطيرة بشأن سعر الدولار

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إنه "مش من مصلحة المجتمع إن الدولار ينزل بسرعة"، موضحا أن الدولار سينخفض طبيعيا مع تعافي الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح "أديب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "سهل ننزل الدولار وسهل نطلعه"، ليرد عليه مقدم البرنامج: "لا مش سهل في الحقيقة".
ولفت أستاذ التمويل إلى أن الدولار سلعة مثل أي سلعة ولو نزل إلى أربعة جنيهات، سينتهي الاحتياطي في ساعتين، موضحا أن زيادة الدولار تحسن الوضع الاقتصادي ويضغط على المواطن، وعندما ينخفض سيرتاح المواطن ولكن الاقتصاد يتعب.