أستاذ تمويل يوضح معلومة خطيرة بشأن سعر الدولار

17 أبريل 2018 - 03:25 ص

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل، إنه "مش من مصلحة المجتمع إن الدولار ينزل بسرعة"، موضحا أن الدولار سينخفض طبيعيا مع تعافي الأنشطة الاقتصادية.



وأوضح "أديب"، في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: "سهل ننزل الدولار وسهل نطلعه"، ليرد عليه مقدم البرنامج: "لا مش سهل في الحقيقة".

