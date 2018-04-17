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4 ملاحظات هامة بشأن توكيل "الديب" للدفاع عن "جنينة"

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فرحات
فرحات

المصريون ـ متابعات

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علق الفقيه الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، على أنباء توكيل المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المحامي فريد الديب للدفاع عنه في القضية المتهم فيها أمام القضاء العسكري.
وقال "فرحات"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الثلاثاء، "عذرا، مسألة توكيل المستشار هشام جنينة المحامي فريد الديب للدفاع عنه يجب ان تناقش ( إن كان هناك حق لأحد في مناقشتها ) بعلم وحياد وتجرد بعيدا عن المهاترات والهتافات والمراهقة السياسية وإعلان مواقف زاعقة بلا ثمن ، وإليكم التالي: 
1- المستشار هشام جنينة قاسي وتألم ماديا وجسميا ومعنويا ودفع ثمنا باهظا في سبيل الدفاع عما يراه حقا واستقامه ،وليس من الخلق أو الضمير القويم المزايدة عليه أو لومه في اختيار محاميه 
2- في هذه القضية الشديدة الخطورةًالتي تتهدد رجل قضاء رفيع القدر فصل من عمله وجري الاعتداء عليه بدنيا وسجنه يجب أن يتحرر اختيار المحامي من أية اعتبارات إلا اعتبارات الكفاءة المهنية 
3- فريد الديب محامي محترف وليس رئيسا لحزب سياسي ،ومن أولي مبادئ المحاماه أن تنصر من يستنجد بك حتي ولو خالف قناعاتك وانحيازاتك . فريد الديب دافع عن الجاسوس عزام ، نعم ، وملابسات هذا الموضوع لا يجوز الخوض فيها ، ودافع عن كثير من المعارضين السياسيين ، ودافع عن مبارك والعدلي ، وتأهب للدفاع عن عهد تميمي وحالت دون ذلك أمور خارجة عن إرادته . أن نطلب من المحامي الدفاع عن فصيل دون فصيل ، مثله كمثل ان نطلب من الطبيب علاج مريض دون مريض.المحاماة ليست مهنة رأي بل مهنة غوث. طبعا هناك فيود أخلاقية قد تدفع المحامي لقبول أو رفض بعض القضايا . ولكنها قيود ذاتية يحددها المحامي نفسه . وليس من بينها الدفاع عن اصحاب الرأي من أي اتجاه ، فكم ترافع المرحوم نبيل الهلالي عن محامين من التيار الاسلامي وكم ترافع المرحوم عادل عيد عن متهمين من اليسار والأمثلة كثيرة ،
ولست في حل من ذكر قضايا معارضين مظلومين تطوع فريد الديب للدفاع ورفع الظلم عنهم دون أجر 
4- ولست في حل أيضا أن أقول ما أعرفه إن عددا من المحامين ذوي التوجهات السياسية التقدمية قد تحفظوا في الدفاع عن جنينة لأسباب تفهمها المستشار جنينة بل بادر هو بالتحفظ وقد تكون هذه الأسباب مقنعة . 
واختتم الفقيه الدستوري تدوينته بالقول: "لو سمحتم لا داعي لبخس الناس أقدارهم خصوصا من دفعوا أثمانا باهظة لمواقفهم ".
وترددت أنباء عن أن أسرة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، تواصلت من «الديب»؛ من أجل الانضمام لهيئة الدفاع عنه.
وكتب المحامي الحقوقي نجاد البرعي، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات المصغر «تويتر»، قائلًا: «أسرة المستشار هشام جنينة تطلب من المحامي الكبير الأستاذ فريد الديب المشاركة في الدفاع عنه بعد غد أمام المحكمة العسكرية».

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