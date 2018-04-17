ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

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السيسي

القمة

انتقد الدكتور خالد رفعت صالح - مدير مركز "طيبة" للدراسات السياسية - الخلاف الدائر حول صحة كلمة "الصواريخ البلاستيكية" التي نطقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بالقمة العربية أول أمس .

وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" بعنوان "التصعيد قادم فاستدعو" : "خلصوا بسرعة الهري إذا كانت الكلمة تنطق "بالستيكية" ولا "باليستية" .. وتعالوا نشوف ايه أخطر ما قاله السيسي فى الخطاب ده ... (مواجهة تركيا) ... لإنها تعدت كل الحدود ولم يعد ينفع معها صبرا .. السيسي قال بالحرف :هناك دول إقليمية، تهدر حقوق الجوار، وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية، وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية بها.. إننا نجتمع اليوم، وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين، في حالة احتلال صريح لأراضي دولتين عربيتين شقيقتين.. وهناك اجتماعات تجري لتقرير مصير التسوية، وإنهاء الحرب الأهلية الشرسة، التي أزهقت أرواح ما يزيد عن نصف مليون سوري، بدون مشاركة لأي طرف عربي، وكأن مصير الشعب السوري ومستقبله، بات رهناً بلعبة الأمم، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية." .. "يجب أيضاً أن نوجه رسالة واضحة ولا لبس فيها، بأن سوريا أرض عربية، ولا يجوز أن يتقرر مصيرها وتُعالج مُشكلاتها إلا وفقاً لإرادة الشعب السوري. لن يكون مقبولاً أن يتم تشكيل هذه اللجنة، أو استئناف المفاوضات بناء على حسابات وتوازنات بين أطراف غير عربية" .

وأضاف: "من الكلام ده .. أقدر أراهنكم إنه حان الوقت إن مصر تواجه الدور التخريبى التوسعي التركي .... أتوقع تصعيد إعلامي متبادل ... وشكاوي فى الأمم المتحدة ... تحرشات عسكرية (لن تصل الى مواجهة مباشرة) فى البحر المتوسط حول حقول الغاز بين تركيا من طرف و (مصر واليونان وقبرص) من طرف آخر ... وتقليل التمثيل الدبلوماسي (يوجد حاليا قائم بالأعمال بعد طرد السفير) إلى دولة ثالثة راعية للمصالح" حسب قوله.

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