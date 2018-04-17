هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

17 أبريل 2018 - 06:09 ص

أجرى الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "كل يوم" - مداخلة مع عمر مروان - وزير شؤون مجلس النواب - حول تقنين زيادة مرتبات الوزراء ".



وقال "مروان" في مداخلته مع البرنامج المذاع على قناة "ON E T" : "نحن نحصل على ما أقره البرلمان من مرتبات بالفعل .. بالتالي لن تتكلف الموازنة أي أعباء جديدة .. كل ما في الأمر أن الدستور اشترط أن يحصل أي وزير على مرتبه بقانون ، فقام البرلمان بتقنين ما نحصل عليه لكننا لم نحصل على أي مليم زيادة ".



و رد "أديب" : "يعني كدة مرتب الوزير بقى 42 ألف جنيه .. دة صافي؟" .. فرد "مروان" : "أيوة صافي " .. فتساءل "أديب" : "هو مش بيبقى عليه ضرايب يا فندم؟" .. فضحك "مروان" قائلًا: "ماهو دة الصافي يا فندم ".



وأضاف "أديب" : "فيه نقطة مفهمتهاش .. أنا أعرف إن المعاش بيبقى له علاقة بعدد السنين اللي الناس اشتغلتها .. احنا عندنا وزراء .. بيقعدوا سنة أو سنتين ومعاش الوزير معمول 33 ألف جنيه .. هل ينفع يجي الوزير يشتغل سنة وياخد 33 ألف جنيه معاش؟".



فرد "مروان" : "ماهو لما بيجي وزير أنت بتضيع عليه المدة بتاعته أو قللت حجم ما كان سيحصل عليه لو استمر في وظيفته ولاحظ سيادتك إن ممنوع على الوزير يشتغل أو يتاجر أو يفتح عمل مهني بعد مواعيد العمل أو أي شيء لأن الدستور بيحظر على الوزير أي شيء وبيشترط يتفرغ تماما وبالتالي تم تحديد المرتب والمعاش على هذا الأساس ".



و رد "أديب" ساخرًا: "يا فندم الوزير بعد ما بيخرج من وظيفته بيشتغل أكتر " .. فرد "مروان" : "هتضمن منين إنه بيشتغل؟ .. دي افتراضات .. " .. فرد "أديب" : "بصراحة يا فندم أغلب التاريخ بيقول إن كل الوزراء اللي خرجوا من الوزراة اشتغلوا في أماكن جميلة جدا".



