» شاهد .. هلع الركاب أثناء اعتقادهم أن طائرتهم الليبية تسقط

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طائرة ليبية تسقط

رعب الركاب

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي نوبة من الهلع تنتاب ركاب إحدى الطائرات التابعة للخطوط الجوية الليبية ، بعد اعتقادهم أن طائرتهم بصدد السقوط في البحر.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل الطائرة لحظات مروّعة عاشها الركاب، حيث تعالت صيحات الفزع والتكبير والتضرع إلى الله، بعد أن شعروا باقتراب الموت منهم، كما وثق المقطع اهتزاز الطائرة بشكل قوي خلال مرورها بمطبّات هوائية.

ويستحضر عمران الشايبي مسؤول في البنك المركزي، كان من ضمن من عايشوا أطوار الرحلة، بعد وصوله بسلام اللحظات العصيبة التي مرّ بها والتي كتب له خلالها عمرا جديدا، ويقول: "بعد دقائق من انطلاق الرحلة من مطار بنينا إلى العاصمة طرابلس، دخلت بنا الطائرة في فقاعة جوّية كاد خلالها قائدها أن يفقد التحكم فيها، حيث انحدرت إلى الأسفل وبدأت الأجنحة تترنح يمينا ويسارا حتّى تطاير بعض الركاب من أماكنهم".

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" أن هذا "الوضع استمر قرابة ربع ساعة عمّ خلالها الصراخ المكان، وشعر الجميع بأنها النهاية، وبدؤوا ينتظرون أن ترتطم الطائرة بالأمواج"، قبل أن ينجح القائد في استعادة السيطرة عليها والهبوط بسلام في مطار طرابلس".


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