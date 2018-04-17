» قصف غامض لقاعدة تابعة لنظام الأسد .. والبنتاجون يعلق

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بشار الأسد
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النظام السوري

علقت وزارة الدفاع الأمريكية على الأنباء التي أذاعها التلفزيون التابع لنظام بشار الأسد بخصوص تعرض قاعدة الشعيرات بحمص لقصف صاروخي ، مؤكدًا أن أمريكا لا علاقة لها بهذا الهجوم .

وقال التلفزيون ووسائل اعلام أخرى تابعة للنظام، إن الصواريخ استهدفت #قاعدة_الشعيرات الجوية، والتي تعرضت العام الماضي إلى قصف أميركي بحوالي 49 صاروخا ردا على هجوم كيمياوي استهدف بلدة " #خان_شيخون" في #إدلب.

وذكر التلفزيون في نبأ عاجل أن "الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان بالصواريخ استهدف مطار الشعيرات بريف حمص وتسقطها". ولم يذكر التلفزيون الجهة التي شنت الهجوم.

كما أفادت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري أن 6 صواريخ ضربت مطار الشعيرات بريف حمص، و3 صواريخ أخرى أصابت مطار "الضمير" بريف دمشق، وهو مطار لا توجد فيه قوات إيرانية.

قصف أميركي العام الماضي على الشعيرات

ومن جهته، ذكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية"، أن شهود العيان سمعوا أصوات انفجارات في منطقتين بريف حمص الشرقي وريف القلمون الشرقي من جراء تصدي مضادات أرضية سورية لصواريخ أطلقت على مطاري "الشعيرات" و"الضمير".

مطار تيفور العسكري السوري

 

وتعتمد القوات الإيرانية في سوريا على مطار الشعيرات في استقبال الأسلحة ونقلها إلى مناطق أخرى في البلاد، نظرا للموقع الاستراتيجي المتوسط للمطار في وسط سوريا.

وشنت #أميركا و #فرنسا و #بريطانيا هجوما ثلاثيا، فجر السبت، على مراكز إنتاج أسلحة كيمياوية في دمشق ومحيطها ومناطق أخرى، وجرى إطلاق أكثر من 100 صاروخ بعد أيام من هجوم كيمياوي طال مدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، التي كانت تحت سيطرة المعارضة.

واتهمت دمشق وموسكو وطهران، الاثنين الماضي (9 إبريل)، إسرائيل بشن ضربة جوية استهدفت #مطار_التيفور العسكري في محافظة #حمص ، ما أدى إلى مقتل 14 شخصاً بينهم 7 إيرانيين، في حين نفت إسرائيل ضلوعها، مؤكدة عبر وزير دفاعها أنها لا تعرف من قصف التيفور.

وحذرت إسرائيل بأنها لن تسمح للتواجد الإيراني في سوريا من تهديد أمنها وحدودها، مشيرة إلى أنها ستستمر في تحركها ضد إيران. وتوعدت إيران غداة الهجوم بالانتقام، معلنة أن الهجوم "لن يمر دون رد".

يذكر أن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية خلال السنوات الماضية في سوريا، مشيرة إلى أن هدفها كان شحنات أسلحة متطورة مرسلة إلى #حزب_الله.


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