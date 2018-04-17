  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:45 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

أديب

هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

السيسي

ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

فرحات

4 ملاحظات هامة بشأن توكيل "الديب" للدفاع عن "جنينة"

الدولار

أستاذ تمويل يوضح معلومة خطيرة بشأن سعر الدولار

الخارجية الروسى سيرجى لافروف

لافروف: الوضع الآن أسوأ من زمن الحرب الباردة

مرتضى منصور

مفاجأة بشأن طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يسب باحث دكتوراه لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«باليستية أم باليستيكية»؟.. عسكريون يُجيبون

فرنسا تتخذ إجراءً جديدًا لما أسمته "تأديب" بشار الأسد

عرب وعالم

بشار الأسد
بشار الأسد

متابعات

أخبار متعلقة
#

غياب خليفة حفتر .. هل يقرب ليبيا من السلام ؟

#

قوات "بشار" تعلن السيطرة الكاملة علي دوما

#

أنباء عن مغادرة الأسد إلي طهران

#

سلطان يفجر مفاجأة عما سيحدث لبشار الأسد

بشار الأسد

أصدرت فرنسا قرارًا جديدًا ضد رئيس النظام السوري "بشار الأسد" ، وذلك بتجريده من وسام "جوقة الشرف" الذي حصل عليه قبل ذلك من باريس.

و قال مكتب الرئاسة الفرنسية، الاثنين، إن اجراء تأديبيا بدأ لحرمان الأسد من واحد من أبرز الأوسمة الشرفية الفرنسية.

وكان الأسد حصل على وسام #جوقة_الشرف من الرئيس الفرنسي السابق #جاك_شيراك خلال حفل أقيم في قصر الإليزيه عام 2001.

وجاءت خطوة تجريد الأسد من هذه الجائزة بعد أيام من مشاركة فرنسا في هجمات صاروخية، السبت، ضد أهداف عسكرية سورية بهدف معاقبة الأسد على هجوم بالأسلحة الكيمياوية وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تعين حماية لحكم مباراة الريال واليوفينتوس
» مراهق ألماني يعثر على كنز تاريخي .. هذه قصته
» طرق لجعل النوم بجانب الهاتف المحمول "مفيد للصحة"
» فرنسا تتخذ إجراءً جديدًا لما أسمته "تأديب" بشار الأسد
» قصف غامض لقاعدة تابعة لنظام الأسد .. والبنتاجون يعلق
» شاهد .. هلع الركاب أثناء اعتقادهم أن طائرتهم الليبية تسقط
» «مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى
» "فرحات" يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح
» تغريم أحمد شوبير 20 الف جنيه لهذا السبب
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"
» علاء مبارك يحتفي برفض طعن منع نجله من السفر

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)