  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر07:44 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

أديب

هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

السيسي

ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

فرحات

4 ملاحظات هامة بشأن توكيل "الديب" للدفاع عن "جنينة"

الدولار

أستاذ تمويل يوضح معلومة خطيرة بشأن سعر الدولار

الخارجية الروسى سيرجى لافروف

لافروف: الوضع الآن أسوأ من زمن الحرب الباردة

مرتضى منصور

مفاجأة بشأن طلبات رفع الحصانة عن مرتضى منصور

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يسب باحث دكتوراه لهذا السبب

عمرو أديب

تعليق صادم من "أديب" بشأن زيادة مرتبات الوزراء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

«باليستية أم باليستيكية»؟.. عسكريون يُجيبون

مراهق ألماني يعثر على كنز تاريخي .. هذه قصته

الصفحة الأخيرة

جزيرة روجن
جزيرة روجن

متابعات

أخبار متعلقة
#

كسرالبصل أمام الأبواب لطرد رياح الخماسين بالقصير

#

زعيم كوريا قد يحصل على جائزة نوبل للسلام

#

ملاحظات أولية على الإنتخابات الرئاسية

#

هذه حقيقة حصول البرلمان على 300تذكرة مجانية للمونديال

كنز

جزيرة روجن الألمانية

عثر مراهق ألماني في الثالثة عشر من عمره على كنز أثري بجزيرة "روجن" الألمانية مما أثار اهتمام السلطات ببلاده نظرًا لأهمية هذه الحقبة التاريخية التي يعود لها الكنز.

ويتألف هذا الكنز من مئات القطع واللآلئ ومن ميولنير (مطرقة الإله ثور) والحلي والخواتم المكسورة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الألمانية الاثنين نقلا عن عالم الآثار الهاوي رينيه شون ومكتب علم الآثار الإقليمي.

وقد اكتشف شون والتلميذ لوكا مالاشنيتسشنكو قطعة في كانون الثاني/يناير بالاستعانة بجهاز لكشف المعادن في حقل قرب منطقة شابروده في جزيرة روغن في بحر البلطيق. وعمدت السلطات المحلية إلى نبش الكنز يومي 14 و15 نيسان/أبريل.

ويبدو أن حوالي مئة قطعة تعود إلى عصر مملكة هارالد الأول (910 – 987) وهو ملك توحيدي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ نشر الديانة المسيحية في الدنمارك.

كذلك عثر على قطع أقدم مصدرها مناطق أبعد خصوصا عملة معدنية من عصر الدولة الأموية تحولت إلى جوهرة تعود للعام 714.

وتعود القطع الأحدث إلى ثمانينات القرن العاشر ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الكنز أخفي على يد المقربين من هارالد الأول الذي عمد بعد خسارته المعركة ضد ابنه سنة 986 للفرار إلى منطقة بوميرانيا التاريخية على سواحل البلطيق حيث توفي بعد عام وفق ما تبيّنه الأعمال الأدبية العائدة للقرن العاشر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال رئيس علماء الآثار في منطقة ميكلمبورغ – بوميرانيا الشرقية ديتليف يانتسن: “كنز شابروده اكتشاف فريد من نوعه”.

وكانت حلي عائدة للفترة عينها اكتشفت في مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية القرن التاسع عشر. ويعتبر المؤرخون في المنطقة أيضا أن هذه القطع الثمينة قد تكون أخفيت خلال فرار الملك.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» الشرطة تعين حماية لحكم مباراة الريال واليوفينتوس
» مراهق ألماني يعثر على كنز تاريخي .. هذه قصته
» طرق لجعل النوم بجانب الهاتف المحمول "مفيد للصحة"
» فرنسا تتخذ إجراءً جديدًا لما أسمته "تأديب" بشار الأسد
» قصف غامض لقاعدة تابعة لنظام الأسد .. والبنتاجون يعلق
» شاهد .. هلع الركاب أثناء اعتقادهم أن طائرتهم الليبية تسقط
» «مؤسسو الجماعة»: بلاش سياسة.. والدعوة أحلى
» "فرحات" يكشف معلومة هامة عن محمد صلاح
» تغريم أحمد شوبير 20 الف جنيه لهذا السبب
» تطورات جديدة بشأن الحالة الصحية لـ"الخطيب"
» علاء مبارك يحتفي برفض طعن منع نجله من السفر

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)