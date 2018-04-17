توريد 780 طن قمح لشون وصوامع بني سويف

17 أبريل 2018 - 08:39 ص

استقبلت شون وصوامع محافظة بني سويف 780 طن قمح من المزارعين والموردين حيث تتم عملية استلام القمح طبقًا للخطة التي وضعتها المحافظة لهذا الغرض تحت إشراف هيئة الرقابة الادارية والتي توفر منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود الجهات المعنية والمعاونة بشكل منظم ومتكامل وذلك ساهم بشكل كبير في استلام محصول القمح بأقل قدر من المشاكل مقارنة بما حدث في المواسم السابقة.



وأشار شريف حبيب محافظ بني سويف إلى توجيه المختصين بإعداد تقرير مفصل عن أية ملاحظات أو سلبيات قد واجهت منظومة استلام وتوريد القمح ومراجعة سير المنظومة بالكامل من النواحي الفنية والإجرائية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة للوقوف على كل أوجه القصور أو العقبات إن وجدت لإمكانية توفير الحلول والبدائل في أسرع وقت ممكن.



وأكد "حبيب" أن بني سويف كانت من المحافظات السباقة في إعداد هذه الخطة وإرسالها لوزارات الزراعة والتجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية قبل بداية موسم توريد القمح وراعت الخطة البعد المكاني بين المزارع ومناطق التخزين وإعداد خريطة موضح بها أماكن التخزين المتاحة من صوامع وهناجر وشون عامة وخاصة وشون ترابية والسعات التخزينية لكل منها قال جمعة علي عبد الحفيظ رئيس قسم صيانة الحبوب

بمديرية التموين بالمحافظة وتم الإعلان عن أسعار توريد القمح في مواقع التخزين بشون وصوامع المحافظة التي تراوحت بين 570 جنيها لدرجة نقاوة 22.5 و585 جنيها لدرجة 23 و600 جنيه لدرجة 23.5