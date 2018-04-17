وزير الأوقاف: اتصلت بالباحث الذي شتمته وهذا ما أخبرني به

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محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

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محمد مختار جمعة يشتم طالب

كشف الدكتور محمد مختار جمعة - وزير الأوقاف - عن أسباب انفعاله على طالب ماجستير بجامعة الأزهر من دولة باكستان ، وسر وصفه بـالــ"..." أثناء مناقشة رسالته .

وقال "جمعة" في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي إنه صُدم من بعض المقاطع التي ضمنها الباحث في رسالته والتي وصف فيها الأوطان بأنها "أصنام" من صنع الاحتلال .

وأضاف: "أردت أن أوجه رسالة للباحثين بالبعد عن هذا الفكر ، وبعدها تأكدت أن الطالب لم يكن في مستوى علمي يؤهله لفهم هذا الكلام ، فاتصلت به وقلت له أنت ابني ولك علينا حق المعرفة .. وما قلته ليس إساءة لشخصك على الإطلاق .. لكن ما قلته أنت هو منهج الجماعات الإرهابية .. فقال لي : لا علاقة لي بهم من قريب أو من بعيد .. فقلت له أعطيناك مهلة 6 أشهر جديدة لإتمام رسالتك .. واتفقت مع الأساتذة المشرفين على رسالته بحيث يأتون لي مكتبي ومعهم الباحث لكي أعطيه بعض الكتب الخاصة بمشروعية الدولة الوطنية وبعض الكتب التي تناولت محمد إقبال من زاوية مستنيرة".

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