أسطورة توتنهام يتغنى بصلاح .. هذا ما قاله

17 أبريل 2018 - 09:00 ص

أشاد النجم الأسطوري لفريق "توتنهام" روبي كين بالنجم المصري محمد صلاح ، مؤكدًا أنه قاد فريقه ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال "كين" في تصريحات على هامش مشاركته في مباراة احتفالية بالإمارات : "صلاح لاعب واعد ومميز وسوف يتطور خلال المواسم المقبلة .. ورغم ذلك فهو الآن من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي .. لقد أحرز المزيد من الأهداف وقاد فريقه لنصف نهائي دوري الأبطال فضلا عن احتلال مركزًا جيدًا في البريمرليج ".



وأضاف: "يستطيع ليفربول أن يحصل على دوري الأبطال هذا الموسم .. لاحظ أنهم يملكون عناصر مميزة وعلى رأسهم محمد صلاح فضلا عن امتلاكهم لمدرب صاحب خبرة وهو يورجن كلوب".



