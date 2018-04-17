البنوك الأعلى سعرا للدولار

17 أبريل 2018 - 09:18 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 17 أبريل في البنوك.

وسجل في بنك مصر 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي 17.63 جنيه للشراء و17.73 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة إلى 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه.

وفى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر بيع الدولار 17.76 جنيه مقابل 17.75 جنيه وسعر الشراء 17.66 جنيه.

بينما ظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك الأهلي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.62 جنيه للشراء و17.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.64 جنيه للشراء و17.74 جنيه للبيع، وهو نفس مستواه في الصباح.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك البركة وكريدي أجريكول وقناة السويس عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.