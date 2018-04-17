شاهد.. مواجهة نارية بين فتاة والمتحرش بها

17 أبريل 2018 - 09:26 ص

نشبت مشادة كلامية حادة بين الإعلامي وائل الإبراشي وشاب يدعي جمال صالح متهم بالتحرش بفتاة في محافظة الفيوم بجريمته على الهواء، بعد أن واجه الإعلامي المتحرش بفعلته.

وسأل "الإبراشي" من خلال برنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، المتهم بالتحرش قائلا له: "إيه رأيك في المشهد المؤسف ده"، فرد عليه المتهم قائلا: "إيه المؤسف في المشهد ده، الإعداد بقاله أسبوع كل يوم بيكلمني قبل الهواء عشان أعمل مداخلة وأنا مش فاضي بلعب كورة".

ومن جهته انفعل الإبراشي قائلا: "كورة إيه أنت متهم في قضية تحرش تقولي بلعب كورة، حاجه عجيبة جدا".

وكان الإبراشي كان قد عرض مقطع فيديو يرصد لحظة وقوع مشاجرة بين فتاة و شخص حاول التحرش بها بمحافظة الفيوم.

شاهد الفيديو..