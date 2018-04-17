"جلال" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للمقاولون

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خالد جلال
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أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها غدًا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر البطولة.  

وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي:

فى حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم " جنش " – عمر صلاح

وفى الدفاع حمدي النقاز -محمود علاء - الونش - محمد عبد الغني - احمد فتوح

وفي خط الوسط أحمد توفيق- دونجا- محمود عبد العزيز - دوادا - طارق حامد - عماد فتحي -معروف يوسف - أيمن حفني - عنتر - مدبولي.

وفي الهجوم باسم مرسي- كاسونجو- أوباما.


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