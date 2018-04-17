شاهد.. الصور الأولى لمعهد "صلاح" الأزهري بنجريج

17 أبريل 2018 - 09:32 ص

أعلن المهندس المسئول عن تنفيذ المرحلة الأولى من تأسيس المعهد الأزهري بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، والذي تكفل به اللاعب على نفقته الشخصية وتبلغ مساحته 1500 متر.

وقال أحد أفراد أسرة محمد صلاح لوسائل الإعلام إن اللاعب تكفل بكل مصاريف إنشاء المعهد الأزهري وتجهيزه، وذلك كخدمة من اللاعب لأهالي قريته التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، موضحاً أن التكاليف المبدئية للمعهد وصلت حتى الآن إلى 8 ملايين جنيه.

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