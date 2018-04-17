تعليق صادم من مدير مدرسة على سقوط طالبة من النافذة

17 أبريل 2018 - 09:42 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، مقطع فيديو يرصد لحظة سقوط طفلة من نافذة مدرستها.

وروت والدة الطفلة المصابة في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع علي فضائية "دريم"، أن طالبتين في الصف السادس الابتدائي وطالب في الصف الرابع الإبتدائي قاموا بإلقاء نجلتها من الدور الثاني بالمدرسة.

واتهمت والدة الطفلة إدارة المدرسة بالإهمال، لافتة إلى أن نجلتها أصيبت بكسر في الحوض وعدة كدمات في أنحاء متفرقة من جسدها .

وفي المقابل، أكد سعيد نصير مدير مدرسة المعداوي بكفر الشيخ، أن الواقعة حدثت بعد انتهاء اليوم الدراسي، مشيرًا إلى الطالب الذي تتهمه والدة المجني عليها كان غائبا في هذا اليوم .

وقال "نصير": "الطالبة حلقها ضاع منها، وصحابها لقوها مكسورة، فخافت تروح البيت فرمت نفسها من الدور الثاني".

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