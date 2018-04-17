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كثافات مرورية بمحاور القاهرة والجيزة

قضايا وحوادث

كثافات مرورية
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كثافات مرورىة على محاور الجيزة بسبب زيادة الأحمال

شهدت محاور القاهرة والجيزة كثافات مرورية، بسبب زيادة الأحمال أعلى كوبرى أكتوبر بسبب منطقة المدارس.

كما تباطأت حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو، بسبب مجمع مدارس الزمالك وظهرت كثافات مرتفعة بمحور صفط اللبن ومنطقة محيط جامعة القاهرة، وأيضًا تظهر بعض الكثافات أعلى كوبرى الجيزة فى الاتجاه المؤدى لمستشفى الرمد.

وظهرت كثافات متحركة بشارع السودان أمام القادم من فيصل وميدان الجيزة إلى محطة مترو جامعة القاهرة وأمام المتجه من الدائرى حتى منطقة الجامعة بالتزامن مع توجه الطلاب إلى المدارس وكذلك الأمر بمنطقة ميدان الجامعة و بمحيط أعمال نفق النهضة.


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