تعرف على موعد قرعة البطولة العربية

17 أبريل 2018 - 09:45 ص

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم موعد إجراء قرعة البطولة العربية، يوم 23 من شهر أبريل الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك بحضور مندوبي الأندية المشاركة، ووفد من الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة المقرر انطلاقها أغسطس المقبل، 5 أندية مصرية وهى الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي.

جدير بالذكر أن نادي الترجي التونسي توج بآخر نسخة للبطولة العام الماضي على حساب نادي الفيصلي الأردني.