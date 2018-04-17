النقض تنظر طعن 215 متهمًا بإدراجهم على قوائم الإرهاب

17 أبريل 2018 - 09:48 ص

تنظر محكمة النقض، اليوم، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، ج الطعن المقدم من 215 متهما بقضية "كتائب حلوان" على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت محكمة النقض، قبلت طعن المتهمين على قرار إدراجهم فى نوفمبر 2016 وقضت بإلغائه، ثم صدر قرار للمرة الثانية من الدائرة 25 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة فى القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، بإدراجهم فى قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات.

ووجهت النيابة للمتهمين بـ"كتائب حلوان" بأنهم فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 فى محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.