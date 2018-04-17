"أفشة" يوقع للقلعة الحمراء

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حصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب محمد مجدي أفشة لاعب نادي إنبي المتألق في الفترة الأخيرة مع فريقه ما جعله يدخل حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر وضمه إلى صفوف المنتخب الوطني خلال معسكر سويسرا.

وأعلن إسلام الشاطر نجم النادي القلعة الحمراء السابق عن صفقة "أفشه" خلال برنامجه "من هنا وهناك"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لافتًا إلى أن مسئولي النادي الأهلي بدأوا في التفاوض مع مسئولي النادي البترولي، بعد الحصول على توقيع أفشه من أجل انتقاله بداية من الموسم المقبل.

وأضاف أنّ نادى الزمالك دخل فى مفاوضات مع النادى البترولى أيضًا من أجل انتقال اللاعب للقلعة البيضاء من أجل الموسم المقبل، مؤكدًا أنّ التفاوض مع النادى البترولى من القطبين سيزيد من سعر اللاعب مثلما حصل مع اللاعب صلاح محسن الذي انتقل للنادي الأهلي بـ38 مليون جنيه.


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