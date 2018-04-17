  • الثلاثاء 17 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر11:09 ص
بحث متقدم
ابوالفتوح

تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح 15 يومًا

مشاري بن راشد

الحمد لله الذي كشف الإخوانجية الخائنين

زاهي حواس

حواس: يا ريتني ما عزمت بيل جيتس..متبرعش لمصر

الأسد: الفوز بحلب سيغير مجرى الحرب

أين قضى أبناء بشار الأسد عطلتهم السنوية؟

خالد جلال

"جلال" يعلن قائمة الزمالك استعدادًا للمقاولون

لغز هبوط الدولار

البنوك الأعلى سعرا للدولار

محمد صلاح

مدرب توتنهام: نجم فريقي محبط جدًا مما قاله محمد صلاح

محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف: اتصلت بالباحث الذي شتمته وهذا ما أخبرني به

أديب

هكذا أحرج أديب وزير "النواب"لدفاعه عن زيادة مرتبات الوزراء

السيسي

ركزوا .. هذه أخطر رسالة وردت بخطاب السيسي

20 لاعبًا في قائمة "الدراويش" استعدادًا للمقاصة

الرياضة

الإسماعيلي
الإسماعيلي

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

قائمة الاتحاد استعدادًا لمواجهة الزمالك

#

ياباني يحتجز نجله في قفص 20 عاما

#

20 لاعبا في قائمة المقاولون استعدادا للأهلي

#

20 لاعبًا في قائمة الرجاء لمواجهة الإسماعيلي

اختار الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، 20 لاعبًا في قائمة  الفريق استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 لمسابقة الدوري العام.

وضمت القائمة كلا من

في حراسة المرمي: محمد عواد – محمد مجدي

خط الدفاع: محمود متولي – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – محمد هاشم – بهاء مجدي- محمد أبو المجد بوشا.

خط الوسط : حسني عبد ربه – عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – محمد فتحي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – توماس ابى.

خط الهجوم: موسى كمارا – شكري نجيب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

خطورة توظيف المؤسسات الدينية لترسيخ الاستبداد

جمال سلطان

إذا هلك بشار.. سيأتي عشرات مثله!!

محمود سلطان

ربط ظالم بين عدوان 56 وهجوم فجر السبت

فراج إسماعيل

تقنين ما لا يقنن

حسام فتحي

فنكوش تدمير المُدمّر!

أ. د. حلمي محمد القاعود

أحمد خالد توفيق..لو صدقوا مثل ما صدقت

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع أسعار الدواجن اليوم
» بيع "هايبر ماركت" فى مزاد علنى
» الأسطورة يعلن عن مفاجأة خلال 24 ساعة
» مذيعتان تتجردان من ملابسهما على الهواء
» تعرف على أسعار الذهب اليوم
» ارتفاع جديد في درجات حرارة اليوم
» اكتشاف دواء جديد يعالج الاكتئاب خلال بضع ساعات
» رسالة مؤثرة من عمرو دياب لـ"منير" بعد إجرائه عملية بالقلب
» فاينشال تايمز: الأسد وضع بوتين في وضع دولي "خطر"
» شاهد .. طبيبة مغربية تجري أول عملية ولادة تحت الماء
» خبراء: لهذه الأسباب قد تنتهي البنوك الإسلامية قريبا

استطلاع رأي

هل توافق على زيادة جديدة في الأسعار خلال الشهور القادمة؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    04:02

  • شروق

    05:30

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:29

  • عشاء

    19:59

من الى
حسن البنا وسيد قطب
أرشيفية
حسن البنا بين الإخوان
لعب البالية في الأقصر
السجون فى مصر (أرشيفية)