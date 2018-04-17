20 لاعبًا في قائمة "الدراويش" استعدادًا للمقاصة

محمد عبد الحارس
اختار الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي بقيادة البرتغالي بيدرو بارني، 20 لاعبًا في قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة المقاصة غدًا الأربعاء على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات دور الـ 32 لمسابقة الدوري العام.
وضمت القائمة كلا من
في حراسة المرمي: محمد عواد – محمد مجدي
خط الدفاع: محمود متولي – ريتشارد بافور – باهر المحمدي – محمد هاشم – بهاء مجدي- محمد أبو المجد بوشا.
خط الوسط : حسني عبد ربه – عماد حمدي – إبراهيم عبد الخالق – – كريم بامبو – محمد فتحي – إسلام عبدالنعيم – محمد الصادق – إبراهيم حسن – وجيه عبدالحكيم – توماس ابى.
خط الهجوم: موسى كمارا – شكري نجيب.
ظهر11:59 ص
فجر
04:02
شروق
05:30
ظهر
11:59
عصر
15:36
مغرب
18:29
عشاء
19:59