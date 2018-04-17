سجال بين علاء مبارك ومغردة بسبب تصريحاته عن "القضاء"

17 أبريل 2018 - 09:59 ص

احتد علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، على مغردة قالت له: "لا تعليق على أحكام القضاء"، بعد أن علق الأول على قرار محكمة القضاء الإدارى أمس بقبول الطعن المقام من نجله للمطالبة ببطلان قرار منع ابنه من السفر.

وقال "علاء" في تغريدة له على موقع التدوين الصغير "تويتر" تعليقًا على رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع سفر نجله عمر، لاعب ناشئي النادي الأهلي: "نشكر المولى عز وجل على رفض طعن هيئة قضايا الدولة الخاص بمنع ابني من السفر، والموضوع ليس موضوع سفر".

وأضاف نجل الرئيس المخلوع مبارك قائلاً: "من المؤسف والمحزن أن يصدر قرار لهم فى 2011 من المستشار عاصم الجوهري للطفلين عمر وفريدة للزج بأسمائهم وهم في سن 10 سنوات، وسنة، كمتهمين بصفتهم أحفاد رئيس الجمهورية السابق".

وبدأ السجال من هنا عندما علق حساب يحمل اسم حنان حسن قائلة: "تحملتو كتير بسبب نكسة يناير والتاريخ مش هينسى موقف الرئيس اللي خاف على ولاده وتنحى بكل هدوء، للأسف دفعتوا التمن ومحدش هرب ولا أتمنى الشر لبلده ولافكر في أزية بلده".

وأضافت حسن: "لا تعليق على حكم القضاء رغم إني شايفة أن الأطفال ملهمش ذنب، دايمًا في ضحية بتدفع التمن للأسف".

ليرد علاء بكل حدة وغضب قائلاً: "لا يوجد شيء في العالم اسمه لا تعليق على أحكام القضاء، هذه الجملة أخذ الإعلام يرددها كي تترسخ في العقول".

وتابع علاء : "احترام القضاء واجب ولا إهانة للقضاء تحت أي ظرف، أما التعليق والاختلاف مع الأحكام بأدب وارد، لأن الأحكام ليست قرآن منزل، وًالقاضي سيقف أمّام ربه يسأل بما نطق من أحكام".